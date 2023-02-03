Около 50 тысяч жителей Херсонской области обратились за жилищными сертификатами

Геническ, Херсонская область, , 13:24 — REGNUM В Херсонской области почти 48 тысяч человек обратились за получением жилищного сертификата, с помощью которого частично оплачивается новое жильё за счёт федеральных средств, рассказал ТАСС председатель правительства региона Андрей Алексеенко.

Жильё Иван Шилов © ИА REGNUM

Он также отметил, что около 55,5 тысячи жителей области, вынужденные покинуть свои дома, подали документы на единовременную выплату.

Примерно каждый двадцатый житель Херсонской области обратился за жилищным сертификатом, уточнил председатель правительства. При этом покинувших регион, по его словам, гораздо больше.

По информации врио вице-губернатора по вопросам эвакуированных жителей Татьяны Кузьмич, из области переехали около 160 тысяч человек. Часть из них снимают квартиры либо живут у родственников, кто-то остаётся в пунктах размещения.

Как сообщало ИА REGNUM, с 25 января эвакуированным жителям Херсонской области предусмотрены выплаты в размере 100 тысяч рублей, а также выдача жилищных сертификатов.

Также жителям выплачиваются компенсации за утраченное в ходе боевых действий жильё. Стоимость одного квадратного метра в компенсации составляет до 35 тысяч рублей, в зависимости от разрушений. А с 1 февраля жители области могут претендовать на компенсацию оплаты жилищно-коммунальных услуг.