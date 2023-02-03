Глава Евросовета прибыл в Киев
Брюссель, 3 февраля 2023, 13:09 — REGNUM Глава Европейского совета Шарль Мишель прибыл в Киев для участия в саммите ЕС — Украина.
По его словам, саммит пройдет также с участием главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен и главы евродипломатии Жозепа Борреля.
Как сообщало ИА REGNUM, саммит ЕС — Украина пройдёт 3 февраля в Киеве, на нем будут обсуждаться вопросы создания так называемого «трибунала», а также восстановления страны.
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