Брюссель, 3 февраля, 2023, 13:09 — ИА Регнум. Глава Европейского совета Шарль Мишель прибыл в Киев для участия в саммите ЕС — Украина.

Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press Шарль Мишель

«Я снова в Киеве для участия в саммите ЕС — Украина», — написал он в Twitter.

По его словам, саммит пройдет также с участием главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен и главы евродипломатии Жозепа Борреля.

Как сообщало ИА REGNUM, саммит ЕС — Украина пройдёт 3 февраля в Киеве, на нем будут обсуждаться вопросы создания так называемого «трибунала», а также восстановления страны.

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