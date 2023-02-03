Москва, 3 февраля, 2023, 13:20 — ИА Регнум. Беременную чемпионку России по тхэквондо Наталью Сулейманову доставили на скорой в Одинцовскую ЦРБ с травмами, об этом ИА REGNUM сообщил источник в системе здравоохранения Московской области. Он также рассказал, что, по словам девушки, её избил супруг.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

По словам источника, 24-летняя чемпионка попала в больницу в ночь на 26 января. Девушку на седьмом месяце беременности доставили на скорой помощи из дома в одном из коттеджных поселков Одинцова, где девушка проживает с мужем. При осмотре врачи диагностировали у неё множественные телесные повреждения. Медики опасались, что будущий ребёнок тоже мог пострадать, и отправили Марину на полное обследование. Во время процедур девушка рассказала врачам, кто нанёс ей телесные повреждения. Эту информацию медики сразу же передали в полицию.

«26 января в Одинцовскую ЦРБ нарядом скорой помощи была доставлена 24-летняя жительница Одинцовского района с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, ушибы и ссадины мягких тканей головы. Пациентка находится на 26 неделе беременности. Пояснила, что утром по месту жительства была избита мужем», — сообщил источник.

После обследования и оказания медицинской помощи девушку отпустили домой.

Журналистам ИА REGNUM удалось связаться с пострадавшей и узнать о ее самочувствии после избиения.

«Сейчас я чувствую себя хорошо. С ребенком все в порядке, беременность удалось сохранить», — рассказала Наталья.

Наталья Сулейманова за время спортивной карьеры неоднократно была призером чемпионатов Европы и мировых первенств, а также несколько раз выигрывала чемпионат России.