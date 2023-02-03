Депутат Госдумы Хамзаев предложил чипировать чиновников, отдыхающих за границей

Москва, , 13:07 — REGNUM Чиновников, любящих отдыхать за границей, следует принудительно «чипировать». Об этом 3 февраля заявил член комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев («Единая Россия»).

«Считаю, что тех чиновников, кто неугомонно рвётся отдыхать за границу, которым так надо выехать по своим личным делам, предлагаю в принудительном порядке «чипировать», — приводит слова Хамзаева РИА Новости.

Он добавил, что нужно провести мониторинг среди чиновников и определить «группу риска».

По его словам, тех, кто выезжал, выезжает и хочет и далее выезжать на отдых за границу, следует оснастить спутниковыми датчиками «для их же собственной безопасности».

По мнению депутата, это необходимо, потому что международная контрразведка может выявить, установить контакт и осуществить вербовку, а также «подвести под преступления против своей страны».

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