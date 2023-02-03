Москва, 3 февраля, 2023, 15:00 — ИА Регнум. Известие о проведённых переговорах главы ЦРУ Уильяма Бёрнса насчёт мирного урегулирования конфликта России и Украины 3 февраля опроверг пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Журналистам он пояснил, что Кремль не получал предложений от США о мирном разрешении конфликта с Киевом и разделе украинской территории, в ходе которого Россия якобы должна была получить 20%.

«Это утка», — подчеркнул Дмитрий Песков.

Также он прокомментировал другие актуальные темы, в частности, состояние безопасности Крыма и Донбасса, европейское эмбарго на российские нефтепродукты, отношения России и Сербии и ряд других.

В связи с новостью о формировании украинских штурмовых бригад для нападения на Крым и Донбасс, журналисты поинтересовались состоянием безопасности этих российских территорий. На что Дмитрий Песков пояснил, что Донбасс пока защищен не до конца, поэтому специальная военная операция (СВО) на Украине продолжается, а «Крым, как и Донбасс, это регион РФ. Безопасность Крыма обеспечена надежно».

Также представитель Кремля анонсировал проведение российским лидером Владимиром Путиным оперативного совещания с постоянными членами Совбеза и отдельные встречи с лидерами фракций в Госдуме.

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Говоря о введении эмбарго на российские нефтепродукты, которое вступает в силу 5 февраля, Дмитрий Песков отметил, что к данной теме в Кремле относятся негативно.

«Это приведет к дальнейшей разбалансировке международных энергетических рынков, но мы предпринимаем меры», — подчеркнул он.

В связи с возможным введением санкций Сербией Песков выразил надежду, что отношения двух стран будут развиваться, несмотря на давление Запада:

«Мы высоко ценим эту позицию сербского руководства и надеемся, что наши отношения и дальше будут развиваться по восходящей».

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Отвечая на вопрос о закрытии пропускного пункта «Верхний Ларс» на границе с Грузией, представитель президента посоветовал журналистам обратиться в МЧС.

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Как сообщало ИА REGNUM, о диалоге главы ЦРУ Уильяма Бёрнса с Москвой и Киевом, по итогу которого Россия в случае заключения мира якобы должна была получить 20% территории Украины, известила немецкоязычная ежедневная газета Neue Zürcher Zeitung. Но в Белом доме и даже самом ЦРУ информацию назвали недостоверной.

Сообщения о том, что глава ЦРУ Уильям Бёрнс якобы тайно посещал Россию в январе 2023 года, являются уткой, сказал Песков.

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