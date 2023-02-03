Песков заявил, что безопасность Крыма надежно обеспечена

Москва, , 13:05 — REGNUM Донбасс пока защищен от атак украинской армии не до конца, поэтому военная спецоперация продолжается, заявил журналистам 3 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Боевая работа расчетов гаубиц Д-30 в зоне СВО (с) РИА Новости

Отвечая на просьбу прокомментировать планы МВД Украины по созданию «штурмовых бригад» для захвата Крыма и Донбасса, Песков отметил, что Россия должна защитить своих граждан.

«Пока эта цель достигнута не полностью», — сказал он.

Что касается Крыма, то его безопасность надежно обеспечена, добавил Песков.

Как сообщалось ранее, врио главы МВД Украины Игорь Клименко заявил о начале формирования штурмовых бригад из полицейских, военных и пограничников для захвата Крыма и Донбасса.