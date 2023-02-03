Москва, 3 февраля, 2023, 12:58 — ИА Регнум. Появление на свет девочки с именем Россия в Ямало-Ненецком автономном округе осталось без внимания Кремля, сообщил 3 февраля журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва. Московский Кремль

«Не обратили», — ответил Песков на вопрос о том, обратили ли внимание в Кремле на это событие.

Россией назвали новорожденную дочь молодые родители из города Ноябрьска. По словам родителей, они решили выразить любовь к родной стране, выбрав для дочери такое имя. Мать с ребёнком выписали из роддома 2 февраля, сообщали СМИ Ямала.

В регионе живёт ещё одна девочка с именем Россия, ей 14 лет. Трёх её сестёр зовут Марта, Сталина и Руслана. Девочки с именем Россия также растут в Воронежской области и Санкт-Петербурге.