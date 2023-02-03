Киев, 3 февраля, 2023, 13:10 — ИА Регнум. Глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба придерживается мнения, что Киев может претендовать на американские истребители F-16. Об этом он сообщил в интервью украинской службе британской вещательной корпорации BBC.

(сс) Subharnab Majumdar F-16

«Это практически самый массовый истребитель четвертого поколения, он один из самых успешных на рынке вооружений», — сказал он, добавив, что данного вида вооружения было изготовлено довольно много.

По словам Кулебы, истребители стоят на вооружении многих стран.

«Страны, у которых есть F-16, начали перевооружение на F-35. F-16 освобождаются, так что мы можем на них претендовать», — добавил глава МИД Украины.

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Дипломат не исключил поставку других моделей истребителей, таких как шведские Gripen, французские Mirage и Rafale, а также выразил уверенность, что «рано или поздно» самолёты будут переданы Киеву.

По его словам, Киев «рационально» подходит к вопросу о вооружении, а также фокусируется на том, «что может получить».

Как сообщало ИА REGNUM, врио главы МВД Игорь Клименко заявил о начале формирования штурмовых бригад для захвата российских территорий. По его словам, решение о создании штурмовых бригад было принято работниками системы МВД, у которых достаточно ярости, чтобы уничтожать врага.

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