Песков: Россия принимает меры на фоне нового западного эмбарго на поставки нефтепродуктов

Москва, , 13:01 — REGNUM Москва негативно относится к эмбарго Европейского союза на нефтепродукты из России, в связи с этим принимаются меры для минимизации рисков. Об этом 3 февраля заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

Журналисты задали вопрос об отношении к эмбарго на нефтепродукты из России со стороны Европы.

«Негативно, мы уже говорили об этом… Но мы, естественно, предпринимаем меры с тем, чтобы захеджировать наши интересы от тех рисков, которые в этой связи возникают», — заявил пресс-секретарь.

Как передавало ИА REGNUM, в Кремле рассказали о планах по обновлению внешней политики России.

Ранее Песков заявил, что Россия дорожит отношениями с Сербией и понимает, какой ценой сербскому руководству удавалось до сих пор выдерживать давление Запада.

Читайте также: Песков прокомментировал возможное введение санкций Сербией