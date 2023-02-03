Москва, 3 февраля, 2023, 13:01 — ИА Регнум. Москва негативно относится к эмбарго Европейского союза на нефтепродукты из России, в связи с этим принимаются меры для минимизации рисков. Об этом 3 февраля заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Журналисты задали вопрос об отношении к эмбарго на нефтепродукты из России со стороны Европы.

«Негативно, мы уже говорили об этом… Но мы, естественно, предпринимаем меры с тем, чтобы захеджировать наши интересы от тех рисков, которые в этой связи возникают», — заявил пресс-секретарь.

Как передавало ИА REGNUM, в Кремле рассказали о планах по обновлению внешней политики России.

Ранее Песков заявил, что Россия дорожит отношениями с Сербией и понимает, какой ценой сербскому руководству удавалось до сих пор выдерживать давление Запада.

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