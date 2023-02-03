Москва, , 12:55 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать слова главы Курганской области Вадима Шумкова, предложившего Сербии присоединиться к России.

Владимир Путин и Александр Вучич Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее Шумков в телеграм-канале отметил, что Сербии надо заявить о намерении о присоединении не к ЕС, а о включении в ЕАЭС, а затем, последовательно, и в состав России.

«Оставляю это без комментариев», — сказал Песков журналистам, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать слова Шумкова.

Ранее Песков заявил, что в Кремле прекрасно понимают, какое давление западные страны оказывают на Сербию и какими усилиями Белграду приходится терпеть это давление.

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