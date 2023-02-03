Песков: сообщения о мирном предложении США по уступками территории Украиной — «утка»

Москва, , 12:52 — REGNUM Сообщения о том, что глава ЦРУ Уильям Бернс якобы тайно посещал Россию в январе 2023 года, являются уткой, заявил журналистам 3 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Не соответствует действительности и информация о том, что Бернс якобы предлагал план мирного урегулирования, предполагающий согласие Украины на «уступку» 20% территорий, входивших в ее состав по состоянию на 2013 год, добавил Песков.

Ранее в швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung появилась публикация о том, что Бернс в январе 2023 года проводил указанные переговоры по распоряжению президента США Джозефа Байдена. В администрации США и ЦРУ эти сообщения назвали не соответствующими действительности.