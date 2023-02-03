Москва, 3 февраля, 2023, 12:47 — ИА Регнум. Россия дорожит отношениями с Сербией и понимает, какой ценой сербскому руководству удавалось до сих пор выдерживать давление Запада. Об этом 3 февраля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Михаил Метцель/ТАСС Дмитрий Песков

«Мы дорожим нашими отношениями с Сербией. Они имеют глубокие исторические корни, весьма субстантивное настоящее, и мы уверены, что они имеют очень большие перспективы в будущем», — сказал Песков.

Он добавил, что российское руководство прекрасно понимает, какому беспрецедентному давлению Запада подвергаются власти Сербии и какой ценой им до сих пор удавалось выдерживать это давление.

«Мы высоко ценим эту позицию сербского руководства и надеемся, что наши отношения и дальше будут развиваться по восходящей», — заключил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Сербии Александр Вучич заявил, что следует избегать введения антироссийских санкций до тех пор, пока это возможно.