Берлин, 3 февраля, 2023, 12:59 — ИА Регнум. Германия обдумывает поставку Киеву танков Leopard 1, а также самоходных зенитных установок Gepard, но испытывает сложности с поиском снарядов для них. Об этом 3 февраля пишет газета Süddeutsche Zeitung.

Иван Шилов ИА REGNUM Leopard

По информации издания, Киев уже истратил половину из 60 тысяч зарядов для самоходных зенитных установок Gepard. Ранее Германия производила эти снаряды для Бразилии и Катара, а сейчас осуществляет попытки уговорить эти государства на реэкспорт.

Уточняется, что с представителями Катара эта тема обсуждалась 18 декабря, при этом в Берлине также задумались о выкупе 15 «Гепардов» у Катара.

Отмечается, что прогресс в переговорах достигнут не был, подобную просьбу в январе отвергли и власти Бразилии.

По информации журналистов, Бразилия также отказалась передавать Германии заряды для танков Leopard 1.

В результате журналисты делают вывод, что Германия задумалась передать Украине вышеуказанные танки.