СМИ: Германия обдумывает передачу Украине танков Leopard 1
Берлин, 3 февраля, 2023, 12:59 — ИА Регнум. Германия обдумывает поставку Киеву танков Leopard 1, а также самоходных зенитных установок Gepard, но испытывает сложности с поиском снарядов для них. Об этом 3 февраля пишет газета Süddeutsche Zeitung.
По информации издания, Киев уже истратил половину из 60 тысяч зарядов для самоходных зенитных установок Gepard. Ранее Германия производила эти снаряды для Бразилии и Катара, а сейчас осуществляет попытки уговорить эти государства на реэкспорт.
Уточняется, что с представителями Катара эта тема обсуждалась 18 декабря, при этом в Берлине также задумались о выкупе 15 «Гепардов» у Катара.
Отмечается, что прогресс в переговорах достигнут не был, подобную просьбу в январе отвергли и власти Бразилии.
По информации журналистов, Бразилия также отказалась передавать Германии заряды для танков Leopard 1.
В результате журналисты делают вывод, что Германия задумалась передать Украине вышеуказанные танки.