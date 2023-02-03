Москва, , 12:50 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскрыл некоторые подробности, касающиеся встречи с лидерами фракций. Об этом он заявил 3 февраля в ходе встречи с журналистами.

Дмитрий Песков Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Готовится отдельная встреча с лидерами фракций, будем информировать», — сказал представитель Кремля, не называя конкретных дат.

Ранее пресс-секретарь российского лидера прокомментировал информацию, касающуюся обновлённой концепции внешней политики страны.

Как сообщало ИА REGNUM, глава парламента Республики Крым Владимир Константинов заявил, что в Крыму национализировали около 500 объектов, которые принадлежали украинским политикам и бизнесменам.

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