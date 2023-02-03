Ставропольский край, 23 ноября, 2010, 18:15 — ИА Регнум. Следственным управлением Следственного комитета по Ставропольскому краю в рамках уголовного дела о террористическом акте, совершенном 26 мая 2010 года в центре Ставрополя, задержан уроженец Дагестана. Следствием проверяется причастность задержанного к организации и совершению террористического акта, в результате которого погибли восемь человек, в том числе и 12-летняя девочка, более 50 человек было ранено, сообщает официальный сайт Следственного комитета.

Следователями следственного управления по Ставропольскому краю также установлена причастность к совершению теракта ещё двоих уроженцев Дагестана - Фарида Мисриева и Абибуллы Абдуллаева . Оба они были уничтожены: Мисриев - в ходе спецоперации в июне этого года, Абдуллаев - во время разбойного нападения на магазин в Ставрополе в сентябре 2010 года. Следственно-оперативным путём установлена также их связь с задержанным. В интересах следствия имя задержанного пока не называется. В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление других лиц, причастных к совершению террористического акта.