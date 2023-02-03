В Кремле объяснили закрытие пропускного пункта «Верхний Ларс» на границе с Грузией

Москва, , 12:44 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос о закрытии пропускного пункта «Верхний Ларс» на границе с Грузией.

Пункт пропуска «Верхний Ларс» 15.mchs.gov.ru

В ходе брифинга 3 февраля Пескова спросили, в чём причина закрытия МЧС пропускного пункта «Верхний Ларс» и одного из пунктов на границе с Монголией. Журналисты уточнили, связано ли закрытие пунктов с мобилизационными мероприятиями или погодой.

«Об этом было заявлено, не должно быть никаких оснований не доверять. Обратитесь в МЧС, они вам разъяснят», — сказал Песков, отвечая на вопрос.