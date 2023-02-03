Москва, 3 февраля, 2023, 12:41 — ИА Регнум. В мире укрепляется понимание, что ни одна страна не застрахована от возможной «экспроприации» со стороны стран Запада и их бандитизма, заявил 3 февраля на заседании комиссии Генсовета «Единой России» по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников глава МИД России Сергей Лавров.

Иван Шилов ИА REGNUM Дядя Сэм

Глава МИД напомнил, что президент России Владимир Путин назвал Запад империей лжи. Это очень меткое определение, считает Лавров.

Иллюзий в мире остается все меньше, никто уже не относится к «США и их натовским сателлитам» как к светочам демократии и договороспособным партнерам, отметил министр.

На практическом уровне это понимание отражается в отказе все большего числа стран от использования доллара, напомнил Лавров. Россия «и ее единомышленники» выстраивают новую финансово-экономическую архитектуру, при которой остальным станам не нужно зависеть ни от диктата, ни от неоколониализма Запада, добавил он.

Как сообщалось ранее, Лавров на заседании комиссии также заявил, что Вашингтон оказывает давление на тех, кто не хочет жить «по его инструкциям», при этом лояльным к США «разрешается всё».