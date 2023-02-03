Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза
Москва, 3 февраля 2023, 12:41 — REGNUM Президент России Владимир Путин вернулся из Волгограда, в середине дня глава государства проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, сообщил 3 февраля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Как передавало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин 2 февраля в Волгограде на встрече с представителями патриотических и молодежных организаций заявил о важности оказывать противодействие попыткам противника дезориентировать российских граждан, особенно молодёжь.
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