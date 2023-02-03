Москва, , 12:48 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию, касающуюся обновлённой концепции внешней политики страны. Об этом он заявил 3 февраля в ходе встречи с журналистами.

Дмитрий Песков Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Когда будет одобрена, мы сообщим вам», — сказал представитель Кремля.

Ранее глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что концепция внешней политики России находится на рассмотрении у президента страны Владимира Путина.

Как сообщало ИА REGNUM, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что российская молодежь стала одной из главных мишеней в информационной войне против Российской Федерации.

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