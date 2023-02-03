Глава МИД Украины: Киев выходит на финишную прямую в вопросе поставок дальнобойных ракет

Киев, , 12:55 — REGNUM Украина в решении вопроса поставок дальнобойных ракет выходит на финишную прямую, заявил 3 февраля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Дмитрий Кулеба Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Есть четкое понимание, где есть это оружие, с кем нужно работать. Думаю, этот вопрос будет решён», — утверждает он.

При этом страны, с которыми ведутся переговоры, Кулеба не назвал.

Напомним, издание Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что передача ВСУ высокоточных боеприпасов большой дальности, заказанных у компании Boeing, произойдёт не ранее, чем через девять месяцев.

Как сообщало ИА REGNUM, спикер воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Киеву необходимо создать до пяти бригад тактической авиации с одним типом многоцелевого самолёта западного образца, а наиболее вероятным кандидатом на замещение советских самолетов считается F-16.

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