Париж, 3 февраля, 2023, 12:35 — ИА Регнум. Истребители НАТО продолжают операции по перехвату российских самолётов над Балтийским морем. Об этом 3 февраля пишет газета Le Monde.

Максим Кузовков/ТАСС Самолёт Ил-20

Как утверждает издание, самолёты ВКС России проводят полёты над акваторией без включённых опознавательных транспондеров.

Отмечается, что последний такой случай произошёл 31 января, когда в небе над Балтийским морем были обнаружены три российских самолёта — два истребителя Су-27 и разведывательный Ил-20. По информации издания, на перехват были направлены два находящихся в Эстонии самолёта ВВС Франции, которые сопроводили российские самолёты до границ Эстонии и России.

Также отмечается, что за декабрь 2022 года перехватчики НАТО вылетали по тревоге 15 раз.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, истребители F-35 из Нидерландов начали первые тренировочные полёты в Польше в рамках миссии НАТО.