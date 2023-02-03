Москва, , 12:49 — REGNUM В январе 2023 года продажи АвтоВАЗа в России сократились на 3% и составили 17,5 тысячи машин. Об этом говорится в сообщении компании.

АвтоВАЗ Иван Шилов © ИА REGNUM

«По итогам января 2023 года официальными дилерами Lada в РФ было реализовано 17 468 коммерческих и пассажирских автомобилей бренда», — говорится в сообщении.

Уточняется, что самым популярным транспортным средством стала Lada Granta, продажи которой выросли на 115,4% в годовом исчислении. За ней следуют внедорожники Niva Legend и Niva Travel (+94% в годовом исчислении).

Вице-президент АвтоВАЗа по продажам и маркетингу Дмитрий Костромин, слова которого приводятся в сообщении, заявил, что компании практически удалось повторить результаты января 2022 года. По его словам, доля занимаемого рынка превысила 40%.

По итогам прошлого года продажи АвтоВАЗа составили 188,6 тыс. автомобилей.

Как сообщало ИА REGNUM, количество китайских дилерских центров на территории России в 2022 году превысило тысячу единиц, что составляет почти одну треть от всего количества работающих в стране автосалонов.

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