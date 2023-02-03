Осло, , 12:35 — REGNUM Норвегия намерена приобрести у Германии 54 танка «Леопард» (Leopard), сообщает 3 января норвежская телекомпания NRK.

Leopard 2 Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Источники подтверждают, что Норвегия покупает 54 танка модели Leopard», — говорится в сообщении.

В ближайшее время руководство страны выступит с заявлением по этому поводу, отмечает телекомпания.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце января министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам заявил, что Осло направит танки Leopard немецкого производства в помощь Украине «как можно скорее», но количество машин пока не определено.

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