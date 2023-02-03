Москва, 3 февраля, 2023, 12:28 — ИА Регнум. Российская молодежь стала одной из главных мишеней в информационной войне против Российской Федерации. Об этом 3 февраля написала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своём телеграм-канале.

Алексей Колчин ИА REGNUM Флаг России

Она обратила внимание на то, что молодые люди в России стали мишенью в информационной войне, а русофобия и западные санкции ограничивают многие свободы и права молодёжи.

Москалькова напомнила, что ранее президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по результатам декабрьского заседания Государственного совета по молодёжной политике, которые направлены на то, чтобы молодёжь получала от государства полную поддержку и чувствовала себя защищённой.

Она уточнила, что данные поручения касаются в том числе развития предпринимательской инициативы, поддержки добровольчества, льготных ипотечных программ, молодежных общественных объединений. Политик отметила, что в аппарате уполномоченного по правам человека на регулярной основе проводят мониторинг соблюдения прав молодых людей.

«Наш молодежный совет активно вовлекает юных граждан в решение их вопросов. Реализация поручений нашего президента придаст новый импульс этой работе», — заявила омбудсмен.

Как передавало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин 2 февраля в Волгограде на встрече с представителями патриотических и молодежных организаций заявил о важности оказывать противодействие попыткам противника дезориентировать российских граждан, особенно молодёжь.

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