Киев, , 12:46 — REGNUM Киевские власти не оставляют планов по по захвату Крыма и Донбасса: к 3 февраля они приобрели конкретные очертания. Врио главы МВД Игорь Клименко заявил о начале формирования штурмовых бригад для захвата российских территорий. По его словам, решение о создании штурмовых бригад было принято работниками системы МВД, у которых достаточно ярости, чтобы уничтожать врага.

Украинская полиция © Архип Верещагин/ТАСС

Бригады, которые будут состоять из военных, полицейских и пограничников, назвали «Гвардией наступления». Вступление в них якобы добровольное. К призывам Клименко прилагается ссылка на соответствующий сайт, где каждый желающий может подать заявку на вступление в «Гвардию наступления» и прочесть специфичное сообщение:

«Заполни анкету добровольца и присоединись к штурмовым бригадам, которые будут освобождать Луганск, Донецк и другие оккупированные территории вместе с Крымом. Гарантируем боевые столкновения на передовой. Ты сам выбираешь бригаду и направление наступления, гарантированно попадаешь к единомышленникам…»

Комментируя RT данное известие, автор телеграм-канала Александр Неукропный заметил несоответствие:

«Что-то тут не так. Начнём с того, что «штурмовые действия» (тем более для взятия укреплённых городов), мягко говоря, не совсем компетенция полицейских. Проводить их было бы логичнее армейцам. Следовательно, либо речь идёт о наборе опьянённых злобой и ненавистью «патриотов» для отправки их на убой. Либо… эти бригады планируют использовать действительно по прямому назначению: не для штурма, а для самой жестокой «зачистки» территорий, которые собираются захватывать».

По мнению эксперта, «в любом случае происходящее свидетельствует о том, что дела с укомплектованием «вийська» идут у Киева из рук вон плохо, раз уж штурмовые части приходится создавать из полицаев».

Тем временем планы Киева по захвату Крыма раскритиковали как в самом Крыму, так и на Западе.

Баннер в Севастополе © Сергей Мальгавко/ТАСС

«Любая попытка захватить Крым и вернуть его в состав Украины тут же перерастет в термоядерный глобальный конфликт. Россия этого не простит», — отметил председатель общественной палаты Крыма Александр Форманчук. Обозреватель Майкл Уоррен Дэвис назвал отвратительной идею Украины захватить регион, используя современное вооружение и технику, поставляемые Соединенными Штатами и странами Евросоюза.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что министерство внутренних дел Украины начало формирование штурмовых бригад из военных, полицейских и пограничников для захвата Крыма и Донбасса, заявил временно исполняющий обязанности главы МВД Игорь Клименко.

Читайте также: В США раскритиковали планы Украины по захвату Крыма

Читайте также: В Крыму отреагировали на сценарий экс-главы ЦРУ по захвату полуострова

Читайте также: В США назвали безумием намерение Киева с помощью Вашингтона захватить Крым