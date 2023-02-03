Лавров рассказал об инициативе создания «Клуба друзей России»
Москва, 3 февраля 2023, 12:22 — REGNUM Инициативу формирования «Клуба друзей России» поддерживает Министерство иностранных дел РФ. Об этом 3 февраля заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на заседании комиссии Генсовета «Единой России» по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников.
«Мы также поддерживаем ещё одну инициативу, инициативу создания «Клуба друзей России», — сказал Лавров.
По его словам, это проект, частью которого будет широкая дискуссионная интернет-платформа.
Министр подчеркнул, что эта платформа будет ориентирована на поддержание дружбы и доверия с коллегами и партнёрами за рубежом, продвижение традиционных ценностей и популяризацию произведений российской культуры.
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