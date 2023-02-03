Москва, 3 февраля, 2023, 12:22 — ИА Регнум. Инициативу формирования «Клуба друзей России» поддерживает Министерство иностранных дел РФ. Об этом 3 февраля заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на заседании комиссии Генсовета «Единой России» по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников.

Александр Щербак/ТАСС Сергей Лавров во время заседания комиссии Генерального совета партии «Единая Россия» по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом

«Мы также поддерживаем ещё одну инициативу, инициативу создания «Клуба друзей России», — сказал Лавров.

По его словам, это проект, частью которого будет широкая дискуссионная интернет-платформа.

Министр подчеркнул, что эта платформа будет ориентирована на поддержание дружбы и доверия с коллегами и партнёрами за рубежом, продвижение традиционных ценностей и популяризацию произведений российской культуры.

Читайте также: Лавров: Путин рассматривает обновленную концепцию внешней политики