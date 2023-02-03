Симферополь, 3 февраля, 2023, 12:22 — ИА Регнум. Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Симферополе местного жителя за призывы убивать силовиков, сообщает пресс-служба крымского управления ФСБ РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

Отмечается, что 50-летний задержанный на странице во «ВКонтакте» разместил публикацию, которая содержит призывы к убийству представителей правоохранительных органов страны.

По данному факту возбуждено уголовное дело, мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Крыму задержали подозреваемого в участии в запрещенной в России украинской террористической организации, а в Херсонской области сотрудники полиции задержали предполагаемого наводчика ВСУ.

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