Москва, 3 февраля, 2023, 12:52 — ИА Регнум. Госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен в ходе своего визита в регион не требовал от Палестины осудить Россию в связи с украинским конфликтом. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства Палестины Рияд аль-Малики.

Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости Госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен

Представитель американского правительства с 29 по 31 января посетил Египет, Израиль и Палестину.

«Нет, в этот раз он не говорил об Украине и России. Да, на предыдущих встречах он это делал, но не на этой», — сказал он в интервью РИА Новости.

По словам аль-Малики, в США поняли, что не смогут добиться осуждения от Иерусалима.

Как сообщало ИА REGNUM, представитель Белого дома Шон Давитта заявил, что слухи о переговорах президента России Владимира Путина с директором ЦРУ США Уильямом Бёрнсом по поводу возможных территориальных уступок Украины беспочвенны.

Читайте также: В Белом доме опровергли сообщения о переговорах с Россией по Украине