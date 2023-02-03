В МВД Украины заявили о формировании штурмовых бригад для захвата Крыма и Донбасса

Киев, , 12:16 — REGNUM МВД Украины начало формирование штурмовых бригад из полицейских, военных и пограничников для захвата Крыма и Донбасса. Об этом 3 февраля заявил врио главы МВД Игорь Клименко.

«Основу подразделений будут составлять действующие и бывшие военные, пограничники и полицейские со значительным боевым опытом», — приводит слова Клименко пресс-служба нацполиции.

По его словам, доукомплектация будет осуществляться исключительно добровольцами. У них не будет никаких тыловых заданий, а только подготовка, тренировки и участие в операциях на передовой.

Отмечается, что проект получил название «Гвардия наступления» и должен объединить в структуре МВД шесть действующих подразделений — «Ураган», «Рубеж», «Кара-Даг», «Красная калина», «Спартан» и «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также два новых — бригада погранслужбы «Стальная граница» и штурмовая бригада нацполиции «Ярость».

Клименко 18 января стал врио главы МВД после гибели в результате падения вертолёта министра внутренних дел Дениса Монастырского.

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