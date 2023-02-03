Брюссель, 3 февраля, 2023, 12:31 — ИА Регнум. Европейский союз «всегда открыт» для переговорного процесса по Украине, но для его начала не видит политической воли со стороны России, заявил 3 февраля глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Иван Шилов ИА REGNUM Жозеп Боррель

Ранее дипломат выразил надежду, что Южно-Африканская Республика, воспользовавшись своими хорошими отношениями с Москвой, может оказать содействие в урегулировании конфликта на Украине.

При этом Боррель считает необходимым продолжать вооружать ВСУ. Россия привыкла бороться до конца, даже проигрывая войны, и «было бы абсурдно думать, что она проиграла войну» сейчас, отмечает он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что утверждения, будто Москва отказывается от переговоров по Украине, являются ложью.

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