Лавров: Путин рассматривает обновленную концепцию внешней политики
Москва, 3 февраля 2023, 12:08 — REGNUM Концепция внешней политики России находится на рассмотрении у президента страны Владимира Путина. Об этом заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров в ходе заседания комиссии Генсовета партии «Единая Россия» по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом.
«Сейчас на рассмотрении у президента находится обновленная концепция внешней политики РФ», — сообщил он, рассказав о том, что все новые элементы и задачи учтены.
Как сообщало ИА REGNUM, президенту России Владимиру Путину доверяют почти 80% жителей страны.
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