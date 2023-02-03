Лавров: обновленная концепция внешней политики находится на рассмотрении у Путина

Москва, , 12:08 — REGNUM Концепция внешней политики России находится на рассмотрении у президента страны Владимира Путина. Об этом заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров в ходе заседания комиссии Генсовета партии «Единая Россия» по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом.

Сергей Лавров © Александр Щербак/ТАСС

«Сейчас на рассмотрении у президента находится обновленная концепция внешней политики РФ», — сообщил он, рассказав о том, что все новые элементы и задачи учтены.

Как сообщало ИА REGNUM, президенту России Владимиру Путину доверяют почти 80% жителей страны.

Читайте также: ФОМ: Путину доверяют 78% россиян