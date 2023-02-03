Зампред Совбеза РФ Медведев предупредил Украину о будущем с уничтоженной экономикой

Москва, , 12:05 — REGNUM Украинская экономика стремительно превращается в «смрадную труху», сообщил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Экономика на Украине Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, Киев при поддержке своих западных кураторов воюет с Россией «до победы», а экономика страны «стремительно превращается в смрадную труху».

Об этом открыто говорят даже в тех странах, где обещают Киеву «выздоровление и вечную европейскую любовь», написал Медведев в телеграм-канале.

Россия продолжит работать над достижением целей специальной военной операции, заключил он.

Ранее Медведев заявил, что экономика Украины в конце прошлого года сократилась на 35–36%, а по итогам 2023 года она может рухнуть ещё на 5–10%. Он уточнил, что это рекордное падение вынуждено было признать даже министерство экономики Украины как наихудший результат в истории страны.

Кроме того, добавил он, госдолг этой страны к концу этого года увеличится с $107 млрд до $180–200 млрд.