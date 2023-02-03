Москва, 3 февраля, 2023, 12:06 — ИА Регнум. Вашингтон пытается оказывать давление на тех, кто не хочет жить по их инструкциям, при этом лояльным разрешается всё. Об этом 3 февраля заявил глава МИД России Сергей Лавров на заседании комиссии Генерального совета партии «Единая Россия» по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников.

Григорий Сысоев/РИА Новости Сергей Лавров

Он напомнил, что Вашингтон и его европейские союзники действуют в худших традициях колониализма.

«Тех, кто не согласен жить по инструкции Вашингтона, кто проводит независимый курс, пытаются сдержать путем односторонних санкций, шантажа, угроз, запугивания, а зачастую и откровенного силового давления», — подчеркнул Лавров, добавив, что тем, кто проявляет лояльность, разрешается всё.

Он привел в пример поддержку украинских неонацистов, которые на протяжении многих лет осуществляют гонения, чистки и физические расправы над населением по языковому и этническому признаку.

Как передавало ИА REGNUM, по словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, впадающая в рецессию Западная Европа, которая утратила навык к выживанию, идёт ко дну вместе с привязанной к ногам Украиной.

Ранее Лавров заявлял, что Россия противостоит уверенности США в их непогрешимости и исключительности, а также убежденности в их собственном превосходстве.

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