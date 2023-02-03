СМИ: в Германии задумались над поставками Киеву танков Leopard 1

Берлин, , 11:58 — REGNUM ФРГ планирует передать Киеву не только танки Leopard 2, но и более старые Leopard 1, но испытывает трудности со снарядами. Об этом 3 февраля пишет газета Süddeutsche Zeitung.

Танк Leopard © Thomas Wattenberg/dpa/Global Look Press

По информации издания, исходя из того, что Германия запросила у Бразилии ранее поставленные ей снаряды для танков Leopard 1, принципиальное решение по поводу поставок этой бронетехники для Киева уже принято.

Отмечается, что Бразилия отказалась передавать Германии заряды для Leopard 1, как и снаряды для самоходных зенитных установок Gepard.

Издание сообщает, что Киев уже израсходовал половину из 60 тыс. зарядов для Gepard, поэтому ФРГ пытается уговорить Катар и Бразилию на реэкспорт. Однако прогресса в переговорах достичь не удалось.

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