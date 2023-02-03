Симферополь, 3 февраля, 2023, 11:56 — ИА Регнум. В Крыму национализировали около 500 объектов, которые принадлежали украинским политикам и бизнесменам. Об этом заявил глава парламента Республики Крым Владимир Константинов.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

По его словам, соответствующее решение о национализации приняли депутаты на заочном голосовании 3 февраля.

«Всего национализировано порядка 500 объектов, относящихся к различным предприятиям и банкам, туристской, спортивной инфраструктуре», — приводит РИА Новости слова Константинова.

Политик уточнил, что под национализацию попали здания, земельные участники, пансионаты, которые принадлежали украинским предприятиям, владельцами которых являлись Ринат Ахметов и Игорь Коломойский.

Отмечается, что, помимо этого, были национализированы активы гражданина Литвы Коласа Игориса (вилла «Елена» в Ялте), а также украинских бизнесменов и политиков Арсения Яценюка (кинотеатр «Сатурн IMAX» в Ялте), Нестора Шуфрича, Сергея Таруты (Альминский завод стройматериалов).

Константинов добавил, что под национализацию попали Камыш-Бурунский железорудный комбинат, активы киевского футбольного клуба «Динамо», 12 украинских банков, завод холодильного оборудования в Красноперекопске и другие.

«После процедуры приватизации все национализированные предприятия будут работать в российском законодательном поле», — подчеркнул политик, уточнив, что часть прибыли от работы этих предприятий будет направлена на поддержку участников СВО.

Как передавало ИА REGNUM, более 130 объектов, ранее принадлежавших недружественным государствам или гражданам таких государств, передано в собственность Республики Крым. Глава Республики Крым Сергей Аксёнов заявил о планах национализировать квартиру президента Украины Владимира Зеленского в Ялте.

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