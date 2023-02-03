Москва, , 11:49 — REGNUM Экономика Украины в конце прошлого года сократилась на 35—36%, а по итогам 2023 года она может рухнуть ещё на 5—10%, сообщил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев, ссылаясь на данные банка Goldman Sachs.

Экономика Украины Иван Шилов © ИА REGNUM

«В конце 2022 года ВВП Украины сократился на 35—36%, а общие её потери от столкновения с Россией достигли $830—850 млрд», — написал он в телеграм-канале.

Он уточнил, что это рекордное падение вынуждено было признать даже министерство экономики Украины как наихудший результат в истории страны».

Кроме того, добавил он, госдолг этой страны к концу этого года увеличится с $107 млрд до $180—200 млрд.

Напомним, ранее Медведев заявил, что украинская экономика стремительно превращается в труху на фоне конфликта с Россией и обещаний Запада о поддержке. Украину ждёт судьба европейских колоний. При этом Украине придётся сполна заплатить за «курс лечения» от Запада, имеющего богатый опыт умерщвления подопытных стран. Украине «ампутируют» промышленность и аграрный сектор, после этого наступит паралич экономики, а затем — гибель страны.