Красноярск, 3 февраля, 2023, 11:56 — ИА Регнум. Председатель правительства Красноярского края Юрий Лапшин стал фигурантом дела о хищениях при строительстве метро. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголовное дело

По его данным, уголовное дело в отношении Лапшина было возбуждено ещё в октябре прошлого года. Ему вменяют превышение должностных полномочий.

«По версии следствия, он дал указания подчинённым подписать акты невыполненных работ по метро», — сообщил собеседник издания, не раскрывая других подробностей.

В настоящее время Лапшин находится под подпиской о невыезде.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший заместитель руководителя Росприроднадзора, бывший префект Северного административного округа Москвы Олег Митволь госпитализирован в тюремную больницу.

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