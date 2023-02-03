Киев, 3 февраля, 2023, 11:46 — ИА Регнум. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-ресурса украинского министерства цифровой трансформации.

EPA/Wojtek Jargilo/ТАСС Бомбоубежище во Львове

В украинских средствах массовой информации сообщают о взлете ракетоносителей на территории Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 2 февраля, сирены воздушной тревоги прозвучали в Сумской, Полтавской и Кировоградской областях Украины.

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