Луганск, 3 февраля, 2023, 14:59 — ИА Регнум. Украинские военные ударили артиллерией по своим же солдатам, решившимся сдаться в плен в ЛНР. О трагедии под Кременной сообщил в своем телеграм-канале 3 февраля подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Известен также случай с военнопленным, который находился в наркотическом опьянении.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

Под Кременной (город расположен в Северодонецком районе Луганской области) идут ожесточённые бои. В какой-то момент после непродолжительного огневого контакта представители ВСУ (Вооруженные силы Украины) решили сдаться в плен, вывесив белую ткань на взводном опорном пункте. Одновременно с этим на открытых радиочастотах последовало сообщение о том, что 12 человек готовы стать военнопленными. Когда ВС РФ прекратили огонь, украинская артиллерия расстреляла опорный пункт. К артиллеристам присоединились и обычные стрелки. Марочко не исключает, что при такой огневой атаке никто не выжил.

Тем временем ВСУ вынуждены подтягивать все новые и новые силы на участок фронта Сватово — Кременная, который находится в зоне ответственности российской 144-й гвардейской мотострелковой дивизии.

«Несколько контратак отбиты. Наши бойцы проломили линию обороны противника и примерно наказали карателей, которые, напомню, известны расстрелами безоружных пленных в Макеевке, а также зверствами против мирного населения Донбасса», — отметил в своём телеграм-канале российский журналист Валентин Осташко.

Любопытные подробности о состоянии украинских бойцов под Кременной сообщил советник врио главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский. После того как российские бойцы из десантно-штурмового полка захватили один блокпост, пленив несколько человек, оказалось, что один из военнопленных, с которым удалось пообщаться, находится в состоянии наркотического опьянения.

Напомним, мощное наступление из района Кременной в направлении Красного Лимана началось 1 февраля 2023 года. Положение ВСУ осложняет тактика российских десантников и мотострелков.

«Стреляем прямой наводкой с дополнительных позиций. По максимуму работаем, стараемся. Последние две недели мы их гоним», — пояснил проекту WarGonzo танкист родом из Тульской области.

Александр Река/ТАСС Город Кременная

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В конце января украинские военные подорвались на собственных минах в районе города Кременная: из-за непогоды они поехали другой дорогой и не увидели знака о минной опасности.

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Как сообщало ИА REGNUM, о расстреле 12 украинских военнослужащих артиллерией ВСУ под Кременной в ЛНР известил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, ВСУ теряют оперативное управление войсками, потери растут.

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