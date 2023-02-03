Луганск, , 11:52 — REGNUM Вооруженные силы России взяли под контроль посёлок Белогоровка в Луганской Народной Республике. Об этом 3 февраля сообщил врио главы Лисичанска Андрей Скорый.

Экипаж танка Т-80 Вооруженных сил РФ в зоне проведения СВО © Александр Гальперин/РИА Новости

«Белогоровка уже наша», — приводит его слова телеграм-канал «Луганскинформцентр».

Как сообщало ИА REGNUM, министр обороны Австрии Клаудия Таннер заявила, что страна не может быть нейтральной, когда идет речь о ситуации на Украине.

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