В ЛНР сообщили об освобождении посёлка Белогоровка
Луганск, 3 февраля 2023, 11:52 — REGNUM Вооруженные силы России взяли под контроль посёлок Белогоровка в Луганской Народной Республике. Об этом 3 февраля сообщил врио главы Лисичанска Андрей Скорый.
«Белогоровка уже наша», — приводит его слова телеграм-канал «Луганскинформцентр».
Как сообщало ИА REGNUM, министр обороны Австрии Клаудия Таннер заявила, что страна не может быть нейтральной, когда идет речь о ситуации на Украине.
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