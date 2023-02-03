Луганск, 3 февраля, 2023, 11:52 — ИА Регнум. Вооруженные силы России взяли под контроль посёлок Белогоровка в Луганской Народной Республике. Об этом 3 февраля сообщил врио главы Лисичанска Андрей Скорый.

Александр Гальперин/РИА Новости Экипаж танка Т-80 Вооруженных сил РФ в зоне проведения СВО

«Белогоровка уже наша», — приводит его слова телеграм-канал «Луганскинформцентр».

Как сообщало ИА REGNUM, министр обороны Австрии Клаудия Таннер заявила, что страна не может быть нейтральной, когда идет речь о ситуации на Украине.

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