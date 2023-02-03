Федерация шахмат России: переход из Европы в Азию намечен на конец февраля

Москва, , 11:32 — REGNUM Переход Федерации шахмат России (ФШР) из Европейского шахматного союза (ECU) в Азиатскую шахматную федерацию (ACF) должен произойти в конце февраля — начале марта. Об этом 3 февраля сообщает «СЭ».

Шахматы Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что переход должен быть утверждён на заседании конгресса ACF. Весь пакет документов уже отправлен в ACF и Международную шахматную федерацию (FIDE).

Таким образом, ФШР станет первой российской спортивной структурой, которая оформит переход из европейской федерации в азиатскую.

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