В Федерации шахмат России рассказали, когда перейдут из Европы в Азию
Москва, 3 февраля 2023, 11:32 — REGNUM Переход Федерации шахмат России (ФШР) из Европейского шахматного союза (ECU) в Азиатскую шахматную федерацию (ACF) должен произойти в конце февраля — начале марта. Об этом 3 февраля сообщает «СЭ».
Отмечается, что переход должен быть утверждён на заседании конгресса ACF. Весь пакет документов уже отправлен в ACF и Международную шахматную федерацию (FIDE).
Таким образом, ФШР станет первой российской спортивной структурой, которая оформит переход из европейской федерации в азиатскую.
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