В МИД России заявили, что Западная Европа «идёт ко дну»
Москва, 3 февраля 2023, 11:33 — REGNUM Впадающая в рецессию Западная Европа, которая утратила навык к выживанию, идёт ко дну, вместе с привязанной к ногам Украиной. Об этом 3 января написала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём телеграм-канале.
Она привела сообщения некоторых СМИ, которые написали о том, что Зеленский пожаловался на замедление санкционного темпа Европы в отношении России, и быструю адаптацию Российской Федерации к ограничениям.
«Какой же он всё-таки Зеленский. Если бы не санкции 2014 и далее, мы бы давно угорели в удушье комфорта и нефтяных денег — навязанная Западом в 90-е «элита» не дала бы развиваться», — написала дипломат, добавив, что впадающая в рецессию Западная Европа, которая уже давно утратила навык к выживанию, идёт ко дну вместе с привязанной к ногам Украиной.
Захарова напомнила, что в середине ХХ века Западную Европу от неё самой спас советский народ.
«Честно говоря, сейчас надо подумать дважды», — подчеркнула официальный представитель МИД России.
Как передавало ИА REGNUM, ранее заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Евросоюз обещает Украине «сказочное выздоровление», которое на деле обернётся ампутацией и параличом экономики.
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