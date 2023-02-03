Москва, 3 февраля, 2023, 11:33 — ИА Регнум. Впадающая в рецессию Западная Европа, которая утратила навык к выживанию, идёт ко дну вместе с привязанной к ногам Украиной. Об этом 3 января написала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём телеграм-канале.

Пресс-служба МИД РФ/ТАСС Мария Захарова

Она привела сообщения некоторых СМИ, которые написали о том, что Зеленский пожаловался на замедление санкционного темпа Европы в отношении России и быструю адаптацию Российской Федерации к ограничениям.

«Какой же он всё-таки, Зеленский. Если бы не санкции 2014 и далее, мы бы давно угорели в удушье комфорта и нефтяных денег — навязанная Западом в 90-е «элита» не дала бы развиваться», — написала дипломат, добавив, что впадающая в рецессию Западная Европа, которая уже давно утратила навык к выживанию, идёт ко дну вместе с привязанной к ногам Украиной.

Захарова напомнила, что в середине ХХ века Западную Европу от неё самой спас советский народ.

«Честно говоря, сейчас надо подумать дважды», — подчеркнула официальный представитель МИД России.

Как передавало ИА REGNUM, ранее заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Евросоюз обещает Украине «сказочное выздоровление», которое на деле обернётся ампутацией и параличом экономики.

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