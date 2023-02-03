Грозный, , 11:31 — REGNUM Российские военные ведут успешное наступление в районе села Веселое в Донецкой Народной Республике, сообщил 3 февраля глава Чечни Рамзан Кадыров.

Рамзан Кадыров Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, бойцам спецназа «Ахмат» совместно со 2-й бригадой 2-го армейского корпуса удалось отбить опорный пункт ВСУ, имеющий стратегическое значение на указанном направлении.

«Теперь бойцы намерены продолжить успешное продвижение, находясь в более выгодном положении, нежели противники», — написал Кадыров в телеграм-канале.

Глава Чечни подчеркнул, что для этого бойцы обеспечены всем необходимым, особенно с учетом многочисленных трофеев, которые попали в их руки после взятия опорного пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров назвал уничтожение спецназом «Ахмат» в зоне спецоперации МТ-ЛБ иностранного производства генеральной репетицией встречи на поле боя с натовскими танками Leopard и Abrams.

Отметим, что противотанковые комплексы «Корнет» могут эффективно поражать немецкие танки Leopard 2, которые страны НАТО намерены поставить Киеву.