Аналитики: число китайских автосалонов в России превысило тысячу

Москва, , 11:55 — REGNUM Количество китайских дилерских центров на территории России в 2022 году превысило тысячу единиц, что составляет почти одну треть от всего количества работающих в стране автосалонов. Это следует из аналитики «Открытие Авто» и «АвтоБизнесРевю».

Автомобили Дарья Драй © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, общее количество шоурумов составило 1041 точку. Лидером по числу открытых салонов стала марка Omoda, а по среднему числу продаж — бренд Haval.

За 2022 год на территории страны было открыто 487 китайских дилерских центров, 108 из которых открыты брендом Omoda. За ним следуют Exeed (71 салон), Chery (62 салона), Geely (57 салонов) и FAW (49 салонов).

Между тем аналитики подчеркнули, что для долгосрочной прибыльной работы автоцентрам из Поднебесной необходимо продавать гораздо больше машин, чем реализуется в настоящее время.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году Китай стал крупнейшим импортёром автомобилей в Россию.

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