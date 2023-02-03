Москва, 3 февраля, 2023, 11:42 — ИА Регнум. Украинская экономика стремительно превращается в труху на фоне конфликта с Россией и обещаний Запада о поддержке. Украину ждёт судьба европейских колоний, написал заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 3 февраля в своём телеграм-канале.

Екатерина Штукина/РИА Новости Дмитрий Медведев

По его словам, о крахе украинской экономики открыто говорят на Западе. Так, данные банка Goldman Sachs указывают на утрату Киевом территорий, обеспечивавших примерно 40% промышленного потенциала и около 15% ВВП. Киев потерял доступ к запасам полезных ископаемых, столкнулся с падением урожая и ростом транспортных расходов, падением ВВП на 35–36% в 2022 году.

«Далее только окончательное крушение промышленности, гиперинфляция, нищета и тотальная безработица. Госдолг Незалежной к концу этого года увеличится с $107 млрд до $180–200 млрд. Надежды даже на микроскопическое восстановление призрачны», — отметил Медведев.

При этом Украине придётся сполна заплатить за «курс лечения» от Запада, имеющего богатый опыт умерщвления подопытных стран. Украине «ампутируют» промышленность и аграрный сектор, после этого наступит паралич экономики, а затем — гибель страны.

«Поэтому Украину ждёт печальная судьба тех колоний, которые когда-то насиловали в максимально извращённой форме, а потом выбрасывали умирать на гниющую свалку истории», — уверен политик.

Так Медведев прокомментировал саммит ЕС — Украина, участники которого намерены обсудить помощь Запада в «оздоровлении» украинской экономики.

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